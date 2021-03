Ricardo Sheffield se inconforma durante su registro a la alcaldía de León

Ricardo Sheffield Padilla, extitular de Profeco, se inconformó con una de las trabajadoras electorales de Morena cuando acudió a registrarse como candidato a la alcaldía de León, Guanajuato.

¡Tensión en la sede de registros de MORENA con planilla de León! @SheffieldGto acusa que le quieren imponer perfiles en su planilla. Advierte que de esta forma no se registrará como candidato a la alcaldía. pic.twitter.com/PBQrcqkdmG

“A mí no me agarra de los huevos nadie“, manifestó Sheffield Padilla previo a concluir el proceso para su registro a la candidatura a la presidencia municipal de León.

Sheffield Padilla acusó a Morena de intentar imponerle a los regidores de su planilla.

La polémica se suscitó el pasado jueves en la sede del Sistema Nacional de Candidatos de Morena que se ubica en la capital de Guanajuato.

Sheiffield Padilla se negaba a llevar a cabo el proceso argumentando que el partido realizó cambios e imposiciones en los regidores que conforman su plantilla.

Ayer, durante mi registro intentaron imponerme a los regidores en mi planilla. No lo permití. ¡ Y no voy a dejar imponerme nada por nadie! Esperé 7 horas para que la planilla quedara registrada. Así queda. ???? pic.twitter.com/AUJ3MlL6H3

En tanto, integrantes de Morena lo señalaron por intentar desobedecer los acuerdos internos del partido donde supuestamente las primeras dos regidurías deberían ser para militantes de ese instituto político.

“No te lo voy a aceptar así. Te lo estoy diciendo así de frente. Yo no me registro si va a ser ahorita, me voy a esperar a que registren de abajo para arriba, soy el último en la lista, que vuelvan a checar”, aseguró.