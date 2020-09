Ricardo Anaya presenta su nuevo libro; asegura “fuertes críticas” al gobierno de AMLO

Ricardo Anaya apuntó que en su próximo libro hay fuertes críticas al gobierno del presidente López Obrador, pero también soluciones

El excandidato presidencial Ricardo Anaya presentó en redes sociales su próximo libro, cuyo título es El pasado, presente y futuro de México.

Anaya Cortés apuntó que en el libro hay fuertes críticas al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, “pero la verdad es que estaríamos perdiendo el tiempo si esas críticas no vinieran acompañadas de soluciones concretas” a los problemas que enfrenta el país y a la ciudadanía.

“Quiero ser muy claro: estoy convencido de que puedes estar mucho mejor”, recalcó Anya Cortés, quien aseveró que la estrategia de abrazos no balazos de López Obrador no funcionó y que el presidente no ha cumplido con erradicar la pobreza en el país, sino lo contrario.

Ricardo Anaya apuntó que el libro está divido en tres partes: el pasado, en donde apuntó que las “malas decisiones” del presidente López Obrador comienzan desde lo que denominó “manera tramposa” en que interpreta la historia para acomodarla a sus fines personales.

La segunda parte va encaminada a los temas de la actualidad nacional: corrupción e impunidad, violencia, narcotráfico, debate sobre legalización de las drogas, pobreza, desigualdad, ingreso básico universal, crecimiento económico, procesos electorales, así como las relaciones con los Estados Unidos.

La última parte del libro trata sobre lo que denominó “una reflexión sobre un futuro brillante para México”.

Un futuro al que por cierto no llegaremos por el camino que sigue esta autodenominada Cuarta Transformación”, refirió.

Con información de López-Dóriga Digital