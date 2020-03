Rescatan a cantante argentina secuestrada en Oaxaca

Hoy 8 de marzo Puedo decir GRACIAS porque estoy viva, porque no callaron mi voz ni mis ganas de vivir y seguir haciendo lo que amo. Hoy, gracias a mis amigas que supieron cómo actuar en las primeras 24hs de mi único instante de pedido de auxilio, estoy viva.Movieron cielo y tierra para conseguir los números de las personas correspondientes que lograron dar el paradero de mi captor y los servicios especiales me rescataran entera.(Movieron Mexico desde Argentina) Hoy no puedo ni hablarPero quiero que me vean para que sepan que soy yo.Cuando logre agilizar todo el trámite legal que estoy atravesando me pondré en contacto con cada ser que me escribió enviando su amor y fuerza Insisto en la unión nos mantiene vivas.GRACIAS POR PRENDER FUEGO TODO si no volvíaGracias hermanasMamá te amo! Papá te amo! Hermanos míos los amo!Gracias por permitirme vivir y seguir cantando.Cuiden a mi familia por favorYo estoy, voy a estar bienDejen que sane un poquito mi alma y estaré más entera de lo que estoy… cantandolesA mi al rededor la justicia actuó porque toda la red de mujeres inmensa qué hay detrás no me dejo sola y trabajaron rápido.Los aportes de investigación que hicieron por su cuenta son los que ayudaron a la ley a actuar Chicas!!!!! Son más fuertes que el pentagono y el fbi! Gracias por hacerme saber que el amor puede! El amor mueve montañas!Gracias a mi ángel guardián mexicana leiz que me cobijo en su casa y me dio amor luego de un día tan terrible Gracias a mis amigos mexicanosA mi amorGracias banda! Porque son mi familia!Y de todas partes han hecho llegar su presencia.¡Que el miedo nos tenga miedo!Celebro la vida hermanxs Vivas nos queremos.

Posted by Lúa Castro on Sunday, March 8, 2020