Renuncia de López-Gatell no resolverá pandemia de COVID-19, asevera Héctor Astudillo

El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, manifestó que la renuncia del subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, Hugo López-Gatell, exigida por nueve gobernadores, no resolverá la pandemia de COVID-19 en México.

El gobernador del estado de Guerrero no va a contribuir a esta confrontación pensando que la salida del Subsecretario Hugo López-Gatell va a resolver el problema de la pandemia, si eso fuera entonces tenemos la solución , pero esa no es la solución”, afirmó Astudillo Flores.

El gobernador guerrerense recordó que desde hace tiempo comentó que “todo iba a empezar con un problema sanitario, el problema sanitario ha sido muy grave”.

Dije también que después vendría un problema económico que todavía yo no alcanzo a tener una determinación de cuánto es, y también dije que habría que tener cuidado que el problema político no nos diera marco al problema económico y al problema sanitario”, expuso.

Por otra parte, el mandatario estatal calificó como desafortunada la posición de López-Gatell Ramírez de imponer sanciones civiles y penales para los gobernadores en torno al COVID-19, pues nadie es responsable de que el virus SARS-CoV-2 haya llegado a México.

Yo no traje la pandemia, no la trajo el presidente Andrés Manuel López Obrador, no la trajo tampoco el presidente Donald Trump, y no la trajo también algún presidente o presidenta municipal, nosotros no somos responsables de que la pandemia haya llegado en este momento, pero sí somos todos, el Presidente de la República, los gobernadores y los presidentes municipales responsables de la conducción del tema de la pandemia”, afirmó Astudillo Flores.