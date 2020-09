Regresan al PRD los cuatro diputados que se adhirieron al PRI

El Grupo Parlamentario del Partido Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados volvió a integrarse de 12 legisladores al regresar los cuatro diputados que se adhirieron al Partido Revolucionario Institucional (PRI) antes de la renovación de la Mesa Directiva.

Antonio Ortega, Abril Alcalá, Guadalupe Almaguer y Jesús de los Ángeles Pool Moo informaron a la nueva Mesa Directiva su reincorporación al Sol Azteca.

La incorporación de los cuatro legisladores al PRI, detalló el coordinador del Grupo Parlamentario, René Juárez Cisneros, obedeció a una necesidad “para no poner en riesgo que no se cumpla lo que corresponde”, que era ser la tercera fuerza de San Lázaro y con ello presidir la Mesa Directiva.

Para que no haya ninguna duda o posibilidad de incertidumbre, y que alguien pueda inconformarse por la vía legal, en este momento el PRI es la tercera fuerza irrefutable, hemos incorporado cuatro diputados más a nuestro grupo parlamentario”, dijo en entrevista con Joaquín López-Dóriga .

Ello porque el partido tricolor estaba empatado con el Partido del Trabajo (PT) con 46 legisladores.

Durante la pelea por ser la tercera fuerza dentro de San Lázaro, el petista Gerardo Fernández Noroña externó su deseo de asumir la Presidencia; sin embargo, al conformarse el PRI de 50 legisladores no pudo aspirar.

En cambio, el PRI presentó una planilla presidida por Dulce María Sauri, que en una primera votación general no obtuvo la mayoría calificada. En una segunda ronda, con 313 votos a favor, 123 en contra y 21 abstenciones, fue aprobada.

Juárez Cisneros aplaudió que aunque no fue un proceso fácil, “la razón se impuso a la cerrazón” para que el partido tricolor obtuviera, como había anticipado que ocurriría, la Presidencia de la Mesa Directiva en la Cámara Baja.

Yo en lo personal me siento muy tranquilo, muy satisfecho. Me siento sereno porque fue un proceso complicado, pero en mi carácter de coordinador de Grupo Parlamentario me propuse un objetivo y lo logramos”, dijo a Joaquín López-Dóriga.