“La razón se impuso a la cerrazón”, celebra René Juárez Cisneros conformación de la Mesa Directiva de San Lázaro

René Juárez Cisneros, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, aplaudió que aunque no fue un proceso fácil, “la razón se impuso a la cerrazón” para que el partido tricolor obtuviera, como había anticipado que ocurriría, la Presidencia de la Mesa Directiva en la Cámara Baja.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga para Radio Fórmula, hizo un llamado a dejar la confrontación entre partidos al interior de San Lázaro para trabajar a favor de México.

Cuestionado sobre la insistencia de Gerardo Fernández Noroña en que él debería presidir la Cámara de Diputados, René Juárez Cisneros reiteró que al ser la tercera fuerza le correspondía al PRI ostentarla.

Añadió que, en todo caso, Fernández Noroña no fue propuesto por ningún Grupo Parlamentario y que inclusive el PT se abstuvo de proponer al secretario que le correspondía.

Me parece que esto ya es un caso cerrado y ya hay que ver hacia adelante. Yo creo que ya le dedicamos muchísimo tiempo a este tema, la descalificación, ya, ya vamos para adelante”, sentenció.

Respecto al trabajo que hará el PRI al frente de la Mesa Directiva de San Lázaro, el coordinador parlamentario aseguró que actuarán con estricto apego a la ley, con institucionalidad, prudencia, tolerancia y cuidando la unidad de la Cámara.

Juárez Cisneros reconoció que tener la Cámara Baja es la posición nacional más importante que del PRI, responsabilidad que asumirán cabalmente a través de Dulce María Sauri, quien es sumamente capaz al tener una amplia trayectoria política y hoja de servicio.

Yo en lo personal me siento muy tranquilo, muy satisfecho. Me siento sereno porque fue un proceso complicado, pero en mi carácter de coordinador de Grupo Parlamentario me propuse un objetivo y lo logramos.”