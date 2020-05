Reapertura de empresas será paulatina, gradual y tomará algún tiempo: Márquez Colín

La secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, aseguró que el regreso será paulatino, gradual y tomará algún tiempo.

Durante la conferencia de prensa de este domingo acerca de los créditos puestos a disposición de los pequeños empresarios por parte del Gobierno Federal, la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, aseguró que la reapertura de empresas se dará de manera “paulatina, gradual y tomará algún tiempo”.

Explicó que ya se trabaja en un plan para el regreso a las actividades pues “no vamos a poder regresar de manera normal” pues la epidemia no se acaba de un día a otro por lo que se tendrá que proteger a las personas vulnerables.

“El regreso a los centros labores será uno de los grandes retos“, dijo.

La secretaria indicó que para el regreso se pedirá a las empresas que la prioridad sea la seguridad de los trabajadores, además de que se tendrán que adecuar instalaciones para mantener la sana distancia entre trabajadores, establecer cómo será el uso de protectores como cubrebocas o caretas así como especial atención a la sanitización de las instalaciones.

Dijo que ya se encuentran en pláticas con distintas cámaras empresariales pero que hay que tener en cuenta que, probablemente, el regreso será paulatino, gradual y tomará algún tiempo.

“Debido a que no hay una vacuna contra la enfermedad, no hay un tratamiento de una pastilla o un jarabe contra la enfermedad, el distanciamiento social es importante. Mientras no contemos con esas herramientas vamos a estar alertas de cómo cuidamos al entorno laboral y familiar”, indicó.

Por su parte, Zoé Robledo añadió que la apertura de las empresas se dará dependiendo de la naturaleza de las mismas.

“Cada empresa es distinta y eso determina mucho lo que tiene que hacer cada quién así como la manera de proteger a los trabajadores”, dijo.

Dijo que, en conjunto con la Secretaría de Economía, de Salud y del Trabajo se realizarán estas estrategias para determinar cómo romper las cadenas de contagio y evitar un incremento en la transmisión de casos de COVID-19 posterior a la reapertura.

