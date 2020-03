Reaparece Ricardo Anaya. Pide solidaridad y ayudar a México ante coronavirus

Ricardo Anaya, excandidato presidencial, reapareció en redes sociales con un video en el que habla de la situación actual en el país, y en el mundo, por la contingencia que ha provocado el COVID-19.

Anaya explicó que hay que estar atentos a esta enfermedad pues, México se está acercando a las condiciones que se han desarrollado en muchas partes del mundo como China y otros países asiáticos, Europa y Estados Unidos.

El panista también hizo un llamado a tomar las precauciones necesarias pues se avecina una cuarentena nacional además de llamar a atender los aciertos y errores de los países a nivel global y llamó a confiar en los especialistas mexicanos.

No son tiempos de política, son tiempos de solidaridad, no son tiempos para dividir o polarizar sino para unir. No es tiempo de pleitos entre políticos, no se trata de pelear con el presidente, o con nuestros líderes democráticamente electos pero sí de exigir seriedad para que se escuche a los expertos”, aseveró.