“Quiero ver hacia adelante”, AMLO reitera estar en contra de juicio a expresidentes

El mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador reiteró estar en contra de enjuiciar a los expresidentes, debido a que “quiere ver hacia adelante“.

Durante la conferencia matutina de este viernes en La Paz, Baja California Sur, López Obrador dijo querer comenzar una etapa nueva en el país, aunque apuntó que si la ciudadanía quiere enjuiciar a expresidentes, se tendrá que organizar una consulta pública.

“Desde que tomé posesión fui muy claro: no vamos a llevar a cabo ninguna denuncia en contra de los expresidentes porque queremos ver hacia adelante, lo que nos importa es trabajar contra la corrupción, no (hacer) lo espectacular, no la simulación”, argumentó.

“Si los ciudadanos no están de acuerdo con mi postura y quieren que se enjuicie a los expresidente pues que se organicen y recojan las firmas que se requieren para que se celebre una consulta. ¿Por qué estoy en contra? porque quiero ver hacia adelante”, aseveró.