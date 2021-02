¿Quién manda ahí, digo, aquí…?

Fue hasta ayer por la tarde cuando la SEP respondió: la apertura de los planteles educativos dependerá de las disposiciones sanitarias vigentes

A mayor cercanía, menos perspectiva.

Florestán.

La Asociación Nacional de Escuelas Particulares anunció el regreso a clases presenciales de preescolar a postgrado, el próximo lunes y era una decisión tomada.

Esto provocó una gran inquietud. ¡Cómo en la pandemia anuncian el retorno a clases presenciales! Y ¡Quién lo dice! No la autoridad sino los dueños de las escuelas privadas.

De inmediato busqué quién en las secretarías de Educación Pública y Salud aclaraba ese anuncio, y nadie.

El lunes por la noche, la SEP no tenía nada que decir y Salud tampoco.

Insistí y en la oficina de Delfina Gómez y me dijeron que no tenían una posición, que más tarde.

Mientras en esas instancias pensaban qué responder, lo ya establecido: la rectoría educativa y sanitaria son del gobierno, el anuncio del regreso a clases presenciales corría por todo el país y muchos padres y alumnos les creyeron, ante el silencio oficial.

Fue hasta ayer por la tarde cuando la SEP respondió: la apertura de los planteles educativos dependerá de las disposiciones sanitarias vigentes.

La apertura de los planteles, cuando el tema era el regreso a clases presenciales.

Solo más párrafos adelante reiteró que la vuelta a clases será cuando el semáforo esté en verde y lo determinen las autoridades federales, y en materia de educación, los gobiernos locales.

Y para decir lo que estaba previsto necesitaron pensarle dos días.

Si esa va a ser la forma de actuar de la maestra Delfina, no llegará muy lejos.

Lo primero que debe hacer es sacudirse el círculo interno que la quiere secuestrar, anular y tomar las riendas desde el despacho de Vasconcelos.

O no la dejarán ni entrar.

Por lo pronto, costó, pero definió: el regreso a clases presenciales lo anunciará el gobierno de acuerdo al semáforo y no será el lunes.

RETALES

1. AUTONOMÍA.- LA UNAM ya respondió al gobierno de la CDMX: Volverá a clases presenciales solo diez días después de que el semáforo esté en verde y que los maestros se hayan vacunado, primera y segunda dosis, de Covid. ¿Así o más claro?;

2. ESTIGMA.- La UNESCO informó que Andrés Roemer ha sido separado de todas sus funciones como embajador honorario al tiempo que la Fiscalía para Delitos Sexuales de la CDMX abrió una carpeta en su contra por el delito de abuso sexual. ¡Qué modo de tirar la vida, la doble vida, por el retrete! Y sigue sin dar la cara; y

3. FUEREÑO.- Me llama la atención que Claudia Sheinbaum, abordada por los reporteros por el caso Salgado haya respondido: No conozco las denuncias. Eso es en el estado de Guerrero. Lo que conozco está en la Fiscalía de la Ciudad de México. Y ahí es un tema, pienso yo, (sic) de Morena. No conozco las denuncias, conozco que no hay sentencias. Es un asunto de Morena. ¡Qué difícil debe ser no contradecir al jefe¡ ¿De verdad ese es solo un tema de Morena, Claudia?

Nos vemos mañana, pero en privado.