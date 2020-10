“¿Qué le molesta señor presidente?”, cuestiona Sí Por México a AMLO por llamarlos ‘FRENAAA 2’

“¿Qué le molesta señor presidente?”, respondió el movimiento Sí Por México a Andrés Manuel López Obrador, por haberlo llamado ‘FRENAAA 2‘ en su conferencia matutina de este jueves.

En un comunicado, señalaron que son una gran comunidad de personas y al menos 100 organizaciones para colocar en el centro de la discusión pública las grandes causas de la ciudadanía.

Sí Por México aseguró que “no queremos regresar a lo de antes, pero tampoco podemos quedarnos como estamos. La ciudadanía debe tomar en sus manos el futuro de México”.

Será el 20 de octubre cuando se lance de manera pública, frontal y transparente el movimiento, con seis ejes de acción: sí a las causas de la ciudadanía; sí al diálogo y a la unidad; sí al derecho a pensar diferente; sí a un México más justo; sí al combate frontal a la corrupción; sí a escucharnos unos a otros, sobre todo a otras.

Su misión, añadieron, es lograr una democracia plena, una economía incluyente que disminuya la pobreza y la desigualdad, paz y seguridad, salud, educación, sustentabilidad, libertad para la creatividad y la innovación, combate a la corrupción, acceso a la justicia, así como la igualdad sustantiva de las mujeres.

Durante su conferencia de prensa, el presidente López Obrador advirtió la formación de un nuevo movimiento opositor a su Gobierno, al que denominó el Frente Nacional Anti AMLO 2 (FRENAAA 2).

Afirmó que es liderado por el empresario Claudio X. González y Gustavo de Hoyos, presidente de Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Se llama Por el Sí o Sí México, algo así, porque dicen que nosotros somos no, no, no. Dicen que aquí es el no, no, no y ellos dicen que sí, sí, sí”, declaró.