López Obrador advierte que ya se formó “un FRENAAA 2”

El presidente López Obrador afirmó este jueves que ya se formó un nuevo movimiento opositor a las políticas de su gobierno

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió de la formación de un nuevo movimiento opositor a su gobierno, al que denominó el Frente Nacional Anti AMLO 2 (FRENAAA 2).

El mandatario mexicano afirmó que este movimiento es liderado por el empresario Claudio X. González y Gustavo de Hoyos, presidente de Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Aprovecho para informales porque ya se hizo público que viene un nuevo movimiento, un FRENAAA 2 encabezado por Claudio X González y por el de Coparmex, Gustavo de Hoyos”, refirió.

“Se llama Por el Sí o Sí México, algo así, porque dicen que nosotros somos no, no, no. Dicen que aquí es el no, no, no y ellos dicen que sí, sí, sí”, afirmó el presidente mexicano.

Ellos señalan que a diferencia del FRENAAA, que nada más confrontan, ellos son propositivos, dicen en ese documento. Creo que están convocando para una manifestación”, señaló.

López Obrador leyó un manifiesto denominado “Mexicanos y Mexicanos, al grito del SÍ“, en donde se convoca a una gran concentración de organizaciones ciudadanas para el martes 20 de octubre.

En el documento se recalca que este movimiento tendrá un punto culminante el próximo 8 de noviembre con una lo que llamó Convención Nacional Ciudadana, donde exigirán a partidos políticos caminar junto a las elecciones con “propuestas de agenda, candidaturas y campañas ciudadanas”.

Me da hasta ternura, sentimientos, son tan sinceros. ¿Cómo van a hacer manifestación? Aunque lleven tapabocas no se puede, ellos que sin cuidadosos de la legalidad (…) Ya vienen las elecciones y andan buscando aglutinar, dicen que el líder de FRENAAA no les ayuda en eso”, recalcó.

