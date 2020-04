PRI acepta donar el 50 % de sus recursos para lucha contra el COVID-19

El PRI donará la mitad de sus recursos durante los 4 meses que dure la contingencia, pero pidió que los recursos no sean manejados por el Gobierno Federal

El PRI aceptó donar la mitad de sus recursos durante cuatro meses para apoyar la lucha del sector salud contra el COVID-19, a raíz de la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador.

No obstante, el partido llamó a que dichos recursos no sean manejados por el Gobierno Federal sino por un fideicomiso y que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) done una cantidad similar.

En un comunicado, señaló que la actual emergencia sanitaria por COVID-19 llama a todas las instituciones públicas y privadas a contribuir con recursos para apuntalar “el descuidado sistema de salud” de México.

El PRI propuso reasignar la mitad de su financiamiento público durante los 4 meses que dure la contingencia, siempre y cuando esos recursos no sean manejados por el Gobierno Federal, y se constituya un fideicomiso con integrantes de la sociedad civil para manejarlos.

Asimismo, está dispuesto a ceder la totalidad de sus tiempos ordinarios de radio y televisión para proporcionar información sobre la enfermedad a la sociedad.

Ante las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, respecto a que los partidos políticos deben manifestar su disposición de entregar o no ejercer la mitad de sus presupuestos, el PRI manifestó que, como lo ha demostrado en el pasado, es una institución solidaria con el pueblo mexicano y lo será una vez más, ante las graves crisis sanitaria y económica derivada del nuevo coronavirus.

Con información de López-Dóriga Digital