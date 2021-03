Presunta víctima de Salgado Macedonio pide protección ante violencia en su entorno

Basilia Castañeda Maciel, presunta víctima de violación de Félix Salgado Macedonio, aspirante a la candidatura por Morena a la gubernatura de Guerrero, acusó que ha solicitado protección, pero las autoridades la han ignorado.

Quiero decir que el daño que me están haciendo al no escuchar mi voz y al incumplimiento a las obligaciones de garantizar mi acceso a la justicia, están construyendo un contexto muy grave de violencia en mi entorno”, manifestó.

Manifestó que en desde el 5 de enero ha solicitado medidas cautelares ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena.

No solo no me han dado medidas cautelares ante todas las falsedades y ambiente de odio que están propiciando los dirigentes de Morena, sino que ha sido humillante la forma en cómo me convocaron a escuchar mi testimonio, sin estar presente y sin tomarlo en cuenta, ahora en su resolución del procedimiento de oficio”, expresó.