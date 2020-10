Posponen comparecencia de Marcelo Ebrard en el Senado debido a bloqueo de entradas por manifestantes

Se pospone comparecencia del canciller Marcelo Ebrard debido a que continúan bloqueados los accesos al Senado de la República

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, confirmó que se pospondrá la comparecencia del canciller, Marcelo Ebrard debido a que continúan bloqueados los accesos al recinto legislativo.

El acceso al @senadomexicano sigue bloqueado, y la comparecencia del canciller Marcelo Ebrard Casaubón (@m_ebrard) no se llevará a cabo, al no haber condiciones adecuadas. Esperaremos a que se nos permita hacer nuestro trabajo. pic.twitter.com/sU4C1Z6Lji — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) October 13, 2020

“No hay quorum, no hay condiciones. Lo que no quiero es que vaya a haber alguna agresión o algún insulto contra los legisladores o los trabajadores del Senado. No vamos a provocar, vamos a actuar con mucha tolerancia y calma” señaló en un video compartido a través de su cuenta de Twitter.

Monreal aseguró que los inconformes que mantienen el bloqueo están en su derecho de manifestarse y que serán respetados.

Desde temprana hora, un grupo de marinos mercantes tomaron las entradas 2 y 3 del Senado, en la calle de Madrid, impidiendo la entrada de legisladores y trabajadores al recinto.

Los marinos protestan contra la militarización de los puertos del país porque, aseguran, afectará la educación de marinos mercantes que buscan tener una formación como ingenieros, geógrafos y mecánicos navales.

Incluso, a su llegada por la mañana, Monreal tuvo problemas para ingresar al Senado.

En un video compartido en su cuenta de Twitter, el legislador señaló que esto es normal y que están acostumbrados a todo tipo de expresiones.

Finalmente aseguró que buscaría la manera de entrar para “continuar trabajando por el bienestar del país”.

Las puertas del @senadomexicano se encuentran bloqueadas por un grupo de ciudadanas y ciudadanos. Vamos a respetar todo tipo de expresiones, y buscaremos la manera de continuar con nuestro trabajo. pic.twitter.com/pX49fLBAda — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) October 13, 2020

La comparecencia del canciller Ebrard ante el Pleno del Senado, que se tenía programada para las 11:00 h de este martes, forma parte de la glosa por el Segundo Informe de Gobierno del presidente López Obrador.

Con información de López-Dóriga Digital