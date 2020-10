Pospone Cámara de Diputados votación sobre extinción de Fondos y Fideicomisos

La Cámara de Diputados pospuso para la próxima semana la votación sobre la extinción de Fondos y Fideicomisos, que tiene por objeto redirigir dichos recursos a la atención de la pandemia de COVID-19.

Luego de que se reservaran todos los artículos del dictamen, se procedió a la votación en lo general de antecedentes, contenido de iniciativas e impacto presupuestario.

Resultaron 199 votos a favor, 13 abstenciones y 27 en contra.

Sin embargo, la verificación de quórum arrojó que 222 legisladores no eran suficientes para proceder con la votación, de tal forma que la presidenta de la Mesa Directiva, Dulce María Sauri, citó a una nueva sesión el próximo martes 6 de octubre a las 11:00 h.

La discusión del dictamen pasó al Pleno luego de ser aprobada en lo general y en lo particular por los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El documento prevé la desaparición de 109 Fondos y Fideicomisos públicos, con lo que se obtendrían alrededor de 150 mil millones de pesos.

Pese a la extinción de los Fideicomisos, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que sus receptores “no van a dejar de recibir sus beneficios“, pues la intención es que los apoyos se entreguen de manera directa.

Claro que vamos a seguir apoyándolos, pero queremos ver, porque había falta de transparencia en el manejo de estos fondos. Son más de 100 Fideicomisos de todo tipo, fuera de control completamente. Queremos revisar para que no haya aviadores, así se entiende mejor, pero no significa que no nos importa la ciencia, la cultura, el deporte. Tan nos importa que queremos que no haya corrupción”, aclaró.