Beneficiarios de fideicomisos seguirán recibiendo apoyos, queremos que no existan aviadores: AMLO

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, prometió a los beneficiarios de fondos y fideicomisos, los cuales el Congreso está a punto de desaparecer, que “no van a dejar de recibir sus beneficios“.

El mandatario mexicano dejó en claro que van a revisar cada uno de los más de 100 fondos y fideicomisos, los cuales apuntó que estaban “fuera de control”, para que no existan aviadores.

“Que no se queden los apoyos en manos de intermediarios, a partir de que un investigador deportistas de alto rendimiento, escritor, pues es una gente mayor que no requiere de tutela ni que le estén administrando lo que por derecho le corresponde o ya le fue otorgado, es entregado directa y con independencia completa, absoluta, pero queremos hacer la revisión”, recalcó.

Claro que vamos a seguir apoyándolos,, pero queremos ver porque había falta de transparencia en el manejo de estos fondos. Son más de 100 fideicomisos de todo tipo, fuera de control completamente. Queremos revisar para que no haya aviadores, así se entiende mejor, pero no significa que no nos importa la ciencia, la cultura, el deporta. Tan nos importa que queremos que no haya corrupción”, aclaró .