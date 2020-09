Pide AMLO a sus simpatizantes que no molesten campamento de FRENAAA en el Zócalo

"De repente llegan provocadores y nos van a culpar a nosotros, que por favor no vayan", pidió López Obrador

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió a quienes simpatizan con su movimiento a no molestar a los miembros del Frente Nacional Anti AMLO (FRENAAA), grupo que se encuentra, en protesta en el Zócalo de la Ciudad de México.

Aprovecho para decirle a los simpatizantes o a los que manifiestan ser simpatizantes nuestros, que van aquí a donde están los del grupo opositor a nosotros, que van a replicarles, cuestionarles, les diría que no han eso, que no hay que caer en ninguna provocación”, señaló.

“De repente llegan provocadores y nos van a culpar a nosotros, que por favor, si son simpatizantes nuestros, que no vayan, que no se caiga en ninguna provocación y se le garantice a este grupo que se manifiesta con absoluta libertad, aseveró.

López Obrador volvió a pedirles a los dirigentes de FRENAAA, en particular a su líder y vocero, Gilberto Lozano, que se queden a dormir en el campamento instalado en el Zócalo y no dejar solo a sus simpatizantes.

“Lo único que me gustaría saber, pero tampoco es obligatorio, no es un mandato de la autoridad, que ojalá se queden a dormir los dirigentes, que no se quede nada más la gente, y también lis que están detrás”, subrayó.

Este señor Lozano tiene que quedarse a dormir ahí, y atrás otros que van a ir saliendo. Lo único es que tiene todo el derecho de manifestarse, que no dejen a la gente sola, estar ahí día y noche, llueve, truene o relampaguee”, afirmó.

Con información de López-Dóriga Digital