Organizaciones y ciudadanos piden al Senado análisis profundo antes de eliminar fideicomisos

Organizaciones y ciudadanos enviaron una carta a los miembros del Senado de la República para llamarlos a no eliminar los fondos y fideicomisos sin un análisis serio y profundo.

Los firmantes consideraron que la extinción de tajo de dichos mecanismos “en lugar de resolver un problema público, podría generar otros e incrementar la vulnerabilidad en la que ya se encuentran muchos grupos sociales que dependen de estos recursos”.

Entre las organizaciones que enviaron la carta se encuentran Amnistía Internacional, Artículo 19 México y Centroamérica, Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, Centro de Análisis y Defensa de Derecho, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, Colectivo Red de Madres Veracruz, Colectivo Víctimas de la guerra sucia de los años 70, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y Fundar.

También firmaron Centro de Análisis e Investigación A.C, GESOC, Agencia para el Desarrollo, A.C., Greenpeace México, A.C., Grupo de Información en Reproducción Elegida AC, Oxfam México, Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), Red Mexicana de Personas que Viven con VIH/SIDA, Red Nacional de Peritos y Expertos Independientes Contra la Tortura, Red por los Derechos de la Infancia en México REDIM, entre otras.

Es indispensable revisar cada uno de los fideicomisos para conocer de manera clara su estatus, funcionamiento y operatividad, y tras ese diagnóstico determinar si es necesario fortalecerlos, mejorarlos, o en los casos que así se identifique, extinguir algunos de ellos”, se argumenta en el documento.

En el documento se argumenta también que por sus características, los fideicomisos permiten flexibilidad de operaciones y prontitud para acceder a los recursos sin enfrentar las reglas del presupuesto, “son el instrumento financiero adecuado para atender algunos de los propósitos para los cuales fueron creados”.

Manifestaron que la decisión de la Cámara de Diputados de extinguirlos de tajo resulta “preocupante y desproporcional”. Además, acusaron que la decisión carece de claridades sobre cómo se van a ejercer los casi 70 mil millones de pesos que se obtendrán a partir de la eliminación de los fondos; tampoco señala de manera específica los marcos normativos que se deben modificar, ni cuáles nuevos mecanismos financieros se aplicarán para asegurar que los recursos llegarán a los beneficiarios de dichos fideicomisos.

Además, no justifica por qué su extinción es la medida más adecuada, y cuáles serían los nuevos mecanismos para asegurar la continuidad de las obligaciones que el Estado Mexicano cumplía a través de estos instrumentos”, alegaron.

Acusan también que el proceso de votación en San Lázaro no cumplió con los principios de Parlamento Abierto ni fue transparente, pues no se han hecho públicas las razones por las que la iniciativa pasó de eliminar 44 a 109 fideicomisos; tampoco se han especificado las determinaciones por las que no se consideraron las opiniones vertidas por la sociedad civil y academia en las sesiones abiertas.

El Senado tiene ahora la oportunidad histórica para reforzar y modificar el uso de estas figuras, que por muchos años dejaron de ser revisadas, de enmendar el error cometido por la Cámara de Diputados, y emprender un camino intermedio que permita valorar la utilidad real de estos instrumentos y tomar una decisión a partir de un análisis completo y serio”, concluyeron.

