Oposición advierte que se debe reponer procedimiento para extinguir fideicomisos; la Mesa Directiva lo decidirá en el Pleno, aclara Mario Delgado

Mario Delgado dijo que la extinción de 109 fondos y fideicomisos se aprobaría a más tardar la próxima semana, pero diputados de oposición afirman que no

Luego de que este martes se rompiera el quórum dentro de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados al votar el dictamen para desaparecer 109 fondos y fideicomisos, la Mesa Directiva de San Lázaro será la que valore una reposición del procedimiento.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga para Radio Fórmula, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado, señaló que la sesión no fue un ‘cochinero‘, toda vez que el dictamen fue aprobado en lo general con 20 votos a favor, 15 en contra y una abstención.

Sin embargo, el legislador aceptó que no se pudieron procesar algunas reservas, pero que estas pueden meterse en el Pleno.

Cuestionado sobre si se tendrá que reponer el procedimiento, Mario Delgado dijo que la Mesa Directiva tendrá que valorarlo, lo que podría conocerse esta misma tarde.

De esta forma, la eliminación de fondos y fideicomisos quedaría aprobada a más tardar la próxima semana.

Mañana existe la posibilidad de aprobarlo sino a más tardar el lunes”, expuso.

El debate sobre los fideicomisos dentro de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados se rompió, luego de que los legisladores de oposición se retiraran, ante el intento de traspasar recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para disponer de ellos.

La diputada por el PAN, Laura Rojas, señaló que “esto no estaba en el dictamen”, por lo que se autorizó un receso.

El bloque de diputados de oposición nos retiramos de la sesión de la Comisión de Presupuesto de la @Mx_Diputados por el intento de traspasar los recursos del Fondo para Enfermedades Catastróficas a la @shcp para que disponga de ellos.

Esto no estaba en el dictamen.

Receso. — Laura_Rojas_ (@Laura_Rojas_) September 30, 2020

En un pronunciamiento conjunto, los Grupos Parlamentarios del PRD, PAN, PRI y MC denunciaron este miércoles un “albazo legislativo” por parte de Morena para trasladar los recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos a la SHCP, cuando no formaba parte del dictamen presentado ante la Comisión de Presupuesto.

Esta maniobra pretendía direccionar los recursos en la Secretaría de Hacienda para que los canalizaran supuestamente a atender la pandemia de COVID-19, siendo que estos recursos ya están etiquetados y destinados a la protección en caso de enfermedades graves”, señalaron.

Los partidos aceptaron que la pandemia de coronavirus reclama recursos económicos, pero insistieron en que estos no deben obtenerse a costa de un fondo que atiende cerca de 65 padecimientos como el cáncer y enfermedades hepáticas y renales, y que está dirigido a quienes no cuentan con seguridad social.

Es un despropósito que un fondo de esta naturaleza pretenda eliminarse”, sentenciaron.

En su lugar, pidieron disponer recursos de los grandes proyectos de infraestructura del Gobierno de México, es decir, del Tren Maya, el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía y de la Refinería de Dos Bocas.

Advirtieron que “en este momento no hay dictamen” porque no concluyó el procedimiento dentro de la Comisión de Presupuesto, por lo que no puede pasar la discusión al Pleno de la Cámara de Diputados.

Al no haber dictamen no hay materia para el Pleno todavía, eso (el procedimiento) tiene que subsanarse”, señaló Juan Carlos Romero Hicks, coordinador del PAN.

