Ojalá hubiera más infectados para tener más mexicanos inmunizados: López-Gatell

El doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud de México, rechazó que México oculte datos sobre el número de personas infectadas y fallecidas por COVID-19 en México.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, el doctor Hugo López-Gatell afirmó que los datos sobre la pandemia en México son abiertos y que cualquier persona puede hacer análisis al respecto.

Joaquín López-Dóriga: ¿Usted lo niega rotundamente?

Hugo López-Gatell: Sí, por supuesto, no solo ahora, hemos venido explicando continuamente en qué consiste la vigilancia epidemiológica, cuáles son sus propósitos, cuáles son sus mecanismos, cuáles son sus reglas, todo es absolutamente transparente, está a disposición pública, por ejemplo, un elemento que es histórico es que nosotros ponemos a disposición del público la base de datos completa de la vigilancia epidemiológica, tal como surge, solamente se le quitan nombres, identificadores personales por razones obvias de respeto a la confidencialidad de las personas según lo manda la ley, pero cualquiera que quisiera hacer análisis complementarios, alternos, con metodologías diferentes tiene a disposición exactamente la información que tiene el gobierno federal y también no perder de vista, y lo hemos aclarado en innumerables ocasiones, que es información que producen los gobiernos estatales, nosotros son generamos información en el gobierno federal, nosotros la integramos y la analizamos para los fines de vigilancia epidemiológica, pero todo mundo puede hacer uso de usa información y proponer, yo siempre veo con optimismo que la intención de fondo que puede estar detrás de a mayoría de las personas que emiten una reflexión, incluso una critica es proponer para mejorar las cosas. Si alguien tiene una evidencia de que pudiera haber un reconocimiento incompleto de la realidad epidemiológica que inhiba la posibilidad de tomar decisiones importantes para el manejo de la epidemia, estaremos muy gustosos de escucharles de conocer cuáles son sus propuestas alternativas y en su momento integrarlas.

El subsecretario López-Gatell expresó su sorpresa porque este viernes hayan sido publicadas tres notas casi simultáneamente en medios internacionales (The New York Times, The Wall Street Journal y El País) en las que se cuestiona la metodología y datos del gobierno mexicano.

El doctor Hugo López-Gatell reconoció que desde un principio se dijo que el número de casos confirmados son un conjunto menor que los sospechosos “que por razones de salud pública, para el control de la epidemia, les hemos pedido que se queden en casa y si no tienen síntomas o una probabilidad alta de complicarse no vayan a los hospitales a contagiar a otros”.

Dijo que esto es un diseño de control y que está enterado que no irán a consulta. Es un error metodológico pensar que “solo lo que se ve existe”.

Señaló que en su momento se dispondrá de otro tipo de mecanismos, específicamente en la época post-epidémica, para saber si la inmunidad poblacional es suficiente.

Sobre la muerte de personas, refirió que conforme se vayan haciendo las dictaminaciones, los hospitales y los sistemas estatales revisarán los documentos, los certificados de muerte y toda esa información será validada y revisada por el Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica.

En cuanto al caso de contagios, el doctor López-Gatell estimó que el periódico El País probablemente se quedó corto con los 620 mil a 730 mil casos.

Posiblemente tenemos más, no es posible decir una cifra, no es que no sepa, pero no es posible. Si fueran dos millones 500, o seis millones de personas contagiadas no me extrañaría, si fueran 25 millones de personas infectadas, que no tengan enfermedad, es decir, que tengan infección por el virus, pero no desarrollan síntomas, es el gran conjunto.

Lo que queremos es que ese conjunto sea enorme, que llegue al 70 por ciento de la población porque esas infecciones en la medida que puedan dejar inmunidad y que la inmunidad sea de larga duración, situación que todavía no está demostrada científicamente, pero todos pensamos que así será; eso nos permitirá que ya no haya contagios”.