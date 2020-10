Oficial: consulta popular sobre actores políticos será el domingo 1 de agosto de 2021

Este miércoles fue publicada la convocatoria de dicha consulta popular en el Diario Oficial de la Federación (DOF)

La fecha para la consulta popular para enjuiciar a actores políticos se realizará el domingo 1 de agosto de 2021 en un horario entre 08:00 y las 18:00 h.

Este miércoles fue publicada la convocatoria de dicha consulta popular en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La pregunta que deberán responder los ciudadanos es :

¿Estás de acuerdo o no en que se llevan a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Sí estoy de acuerdo.

No estoy de acuerdo. En el documento se apunta que a organización, desarrollo, coordinación, cómputo y declaración de resultados de la consulta popular estarán a cargo del Instituto Nacional Electoral (INE).

El INE determinará la ubicación de las casillas de la consulta popular, considerando, para ello, lugares de fácil acceso, así como su conformación e integración, los cuales deberán procurar la accesibilidad de adultos mayores y/o personas con alguna discapacidad. Asimismo, difundirá, por los medios que el propio Instituto determine, el listado de ubicación e integración de mesas directivas de casilla. Cuando por causas fortuitas o de fuerza mayor se impida el normal desarrollo de la jornada de la Consulta Popular, el INE como órgano superior de dirección y única instancia calificadora, en el marco de sus atribuciones podrá suspender, de manera temporal o definitiva, el ejercicio en una o más mesas directivas de casilla, debiendo quedar asentado en el acta circunstanciada que al efecto se levante por personal del Instituto facultado para ello.

Ciro Murayama, consejero del INE, celebró que no se empalmó con los comicios federales del próximo año: “así que no, no se van a encimar las elecciones de 2021 con la consulta.

Fin a la especulación: la consulta popular va a ser el 1° de agosto de 2021. Hoy se publica en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria con esa fecha, que es la que manda la Constitución. Así que no, no se van a encimar las elecciones de 2021 con la consulta. 👇DOF pic.twitter.com/vrZgeDlUES — Ciro Murayama (@CiroMurayamaINE) October 28, 2020

Con información de López-Dóriga Digital