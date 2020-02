Obispo de Xochimilco pide justicia para Fátima

El obispo de Xochimilco llamó a no acostumbrarse al cotidiano clima de violencia que se esparce por doquier y que no respeta edades

El obispo de Xochimilco, Andrés Vargas Peña, pidió justicia para Fátima, la menor de siete años quien fue reportada como desaparecida el 11 de febrero pasado y cuyo cadáver fue hallado este sábado en la alcaldía Tláhuac.

“La muerte de cualquier persona es un acontecimiento doloroso y el dolor crece ante la muerte de esta pequeña al saber que fue fruto de la bárbara e injustificable violencia”, externó.

El Obispo Andrés Vargas, el clero y los laicos de la Diócesis de Xochimilco, nos unimos al dolor de la familia de #Fatima y nos unimos a la exigencia de #JusticiaParaFátima y para todas las víctimas de la injustificable violencia.

Oremos por ella y por sus seres queridos. — Diócesis de Xochimilco (@XochiIglesia) February 17, 2020

Reconoció su indignación ante este acontecimiento “y los otros semejantes que tristemente se han hecho frecuentes.

“Nuestra voz se une a la de sus familiares y seres queridos, y a la de muchos otros que piden justicia para Fátima y para tantas víctimas de la violencia, pues toda vida humana tiene un valor incalculable y por lo mismo, debe ser protegida de todo aquello que la denigre o desprecie”, subrayó.

El religioso confió que las autoridades civiles harán lo que les corresponde, pues hacer justicia traerá paz para quienes lloran por esta pérdida.

Nuestro Padre y Obispo, envía un mensaje con motivo del triste acontecimiento del hallazgo del cuerpo sin vida de #Fatima a todos los fieles de nuestra Diócesis, de nuestra Ciudad y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. pic.twitter.com/TAhPfTdq5f — Diócesis de Xochimilco (@XochiIglesia) February 18, 2020

Vargas Peña llamó a no acostumbrarse al cotidiano clima de violencia que se esparce por doquier y que no respeta edades ni cualquier tipo de condición, ni tampoco abonemos a él con más violencia.

“La paz, nos enseña la Iglesia, es fruto de la justicia, y en nuestra ciudad no habrá paz si no trabajamos por los más débiles, si no nos ocupamos de los más vulnerables, y si no tenemos un sistema judicial que procure la justicia con estricto apego a derecho y evitando todo dejo de impunidad”, aseveró.

Con información de Notimex