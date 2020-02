O es completo e integral o no: AMLO tras reunión con gobernadores del PAN sobre Insabi

López Obrador señaló que "no son buenas las medias tintas" luego de que los panistas plantearan acuerdos parciales en su adhesión al Insabi

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que fue un buen encuentro que sostuvo este martes con los gobernadores del Partido Acción Nacional (PAN) sobre su adhesión al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), aunque “no son buenas las medias tintas”.

Durante su conferencia de prensa matutina de este miércoles, el mandatario explicó que los panistas platean que pueda haber acuerdos parciales en el tema de salud, lo que “llevaría a que no haya una autoridad responsable”.

“Fue un buen encuentro, respetuoso, pero también muy franco. Ellos plantean que pueda haber acuerdos parciales; nosotros sostenemos que esto llevaría a que no haya una autoridad responsable, que no se sepa quién está cumpliendo y quién no está cumpliendo, no son buenas las medias tintas (…) o es completo e integral o no, sin cancelar la posibilidad de que después se logre el acuerdo”, señaló.

Detalló que se acordó que los gobernadores del PAN lleven a cabo su programa de Salud y el gobierno federal se adhiera a ellos, para “mejorar la calidad y la gratuidad”.

“Se acordó, en muy buen plan, que ellos lleven a cabo su programa de Salud y la Federación con los estados que aceptaron la integración, adherirse de manera integral”, agregó.

El presidente López Obrador explicó que los estados que no aceptaron la integración completa al Insabi, “el acuerdo es que se les entrega su presupuesto sin condición” y con esto se demostrará “si administra bien el presupuesto de la salud”.

“La diferencia es que se va a demostrar si administra bien el presupuesto de la Salud y si es buena la calidad del servicio, si se entregan de manera gratuita los medicamentos y la atención médica”, dijo.

Tras su reunión de dos horas con el presidenteLópez Obrador en Palacio Nacional, los gobernadores de Acción Nacional salieron sin acuerdos y sin adherirse al Insabi.

Por medio de redes sociales, Martín Orozco, gobernador de Aguascalientes, señaló que el Gobierno de México los condicionó a adherirse o rechazar el modelo del Insabi.

“A pesar de que habíamos alcanzado un acuerdo previo con la Secretaría de Salud y el equipo técnico de @GOAN_MX, hoy el @GobiernoMX redujo esa posibilidad y nos condiciona a una postura única: adherirnos o rechazar el modelo original del INSABI en su totalidad”, aseveró.

