“Nunca he pagado para que hablen bien de mí ni tengo bots”: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dejó en claro que nunca ha pagado para que hablen bien de él ni por tener bots en redes sociales.

En su conferencia matutina, López Obrador arremetió de nueva cuenta contra la prensa por lucrar con el dolor de la ciudadanía en esta pandemia por el coronavirus COVID-19.

“No es ningún reclamo (contra los medios), nada más es estar informando. Hay muchas noticias falsas, tenemos la responsabilidad de atener todas las demandas, las quejas. Hasta ahora tenemos capacidad para atender a los enfermos”, refirió.

“Son los conservadores, no tengo dudas, así como hay bots. Nosotros no, nunca he repartido despensas, ni he hecho un fraude electoral ni he pagado para que hablen bien de mí, ni tengo bots”, señaló.