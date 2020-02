“No tenía mayor relación con Emilio Lozoya”, asegura Osorio Chong

Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador de los senadores del PRI, se manifestó a favor de que se aplique la ley en el caso de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, detenido el miércoles en España.

En entrevista, el legislador priista señaló que se deben hacer las investigaciones y que no se convierta en un tema mediático, por lo que debe de estar bien sustentado.

Dijo que la aplicación de la ley y que se desarrolle el debido proceso no solo debe ser en el caso de Lozoya Austin, sino en todos. “El debido proceso y el respeto a sus derechos y por supuesto que esté aislado de cualquier tipo solamente de señalamiento incluso mediático, sino con pruebas y que se llegue hasta sus últimas consecuencias”.

Al preguntarle sobre su relación con el exdirector de Pemex cuando fungió como secretario de Gobernación, Osorio Chong sostuvo que “absolutamente nunca (trató con él). Yo no tenía mayor relación con Emilio Lozoya”.

Creo que dos veces siendo yo secretario de Gobernación platiqué con él, dos veces, y por supuesto me lo encontraba muchas veces en el gabinete del gobierno. Pero nunca tenía un acuerdo directo respecto a su responsabilidad. No me tocaba, no era mi área”, comentó