No soy incómodo, soy propositivo: Muñoz Ledo

Porfirio Muñoz Ledo, diputado de Morena, descartó ser el personaje incómodo en la bancada de Morena en la Camara baja, pero se autocalificó como propositivo.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, recordó algunos de sus episodios como funcionario y legislador a lo largo de su vida

“No lo soy, para nada (el diputado incómodo de Morena) lo que pasa es que soy propositivo. Me llamaste incómodo y me pusiste a reflexionar, desde que tengo memoria en la vida pública siempre he sido incómodo (…) Nadie nació para ser cómodo”.