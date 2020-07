No se ha podido resolver por completo abasto de medicamentos, acepta AMLO

López Obrador dijo que la compra de medicamentos en el extranjero se realizará con la vigilancia de Naciones Unidas para resolver el abasto

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, afirmó que se decidió comprar medicinas en el extranjero para tener productos de buena calidad y a buen precio para poder acabar con la corrupción en este rubro.

El jefe del Ejecutivo Federal enfatizó que la compra de medicamentos se realizará con la vigilancia de Naciones Unidas para resolver el abasto, el cual aceptó que “no se ha podido resolver por completo debido a los intereses creados, por la corrupción que imperaba”.

“Tomamos la decisión de comprar los medicamentos en el extranjero a través de la ONU para tener medicinas de buena calidad a buen precio y acabar con la corrupción”, declaró López Obrador.

“Esto a lo mejor no les gustó a algunos, se entiende, pero ojalá sean autocríticos; nosotros no podemos seguir faltándole al pueblo y que no haya medicamentos por la corrupción”, aseveró en la conferencia matutina de este miércoles.

López Obrador afirmó que el Sector Salud contará con una distribuidora, la cual llevará los medicamentos hasta el último rincón del país.

“Vamos a tener una distribuidora de medicamentos, porque eran las dos cosas: robaban en uno y en otro caso y no había una buena distribución de medicamentos”, indicó. ¿Cómo es posible que lleguen los refrescos o las papas en bolsitas hasta las comunidad más apartadas y no podamos llevar los medicamentos? ¿Dónde queda el ‘me canso ganso’?”, recalcó el mandatario mexicano.

Con información de López-Dóriga Digital