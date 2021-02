“No nos vamos a hacer de la vista gorda en este proceso electoral”, afirma López Obrador

López Obrador aseguró que no permitirá malas prácticas electorales por parte de autoridades para favorecer a algún candidato

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que su gobierno no se hará de la vista gorda en el proceso electoral de 2021.

López Obrador recalcó que no permitirá que existan malas prácticas electorales por parte de autoridades para favorecer a algún candidato en los comicios del 6 de junio.

No nos vamos a hacer de la vista gorda en este proceso electoral, vamos a estar cuidando, por eso envíe una carta a los gobernadores”, argumentó.

López Obrador agradeció el apoyo del gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez, quien ayer se sumó al Acuerdo Nacional por la Democracia.

“Ya me contestó ayer el gobernador de Tlaxcala, que acepta participar en un acuerdo por la democracia para que se garantice que las elecciones sean limpias y libres, que no intervengan los gobiernos, que no se apoye a ningún candidato de ningún partido con presupuesto público”, declaró.

El mandatario mexicano aseguró que su gobierno garantizará que en México habrá elecciones limpias y libres.

“Estoy seguro que otros (gobernadores) van a hacer lo mismo, y que se va a garantizar que sea la gente libremente, el ciudadano el que decida, voto libre y secreto, nada de manipulación”, recalcó.

Con información de López-Dóriga Digital