“No me van a callar, seguiré defendiendo a las víctimas de este país”: Kenia López Rabadán

La senadora Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, aseguró que no la van callar y que continuará defendiendo los derechos humanos de las víctimas en el país.

En el espacio de Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, la senadora señaló que es indispensable que el Gobierno Federal reconozca que las mujeres atraviesan por un problema latente, incluso dentro de sus hogares.

Sobre la petición que han hecho legisladoras de Morena para que deje de presidir la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República indicó que es la segunda ocasión en la que esto ocurre.

“Evidentemente no es la primera vez que los senadores de Morena piden que deje de presidir la Comisión y, la verdad, es que no me van a callar. Yo seguiré diciendo lo que está mal”, señaló.

Reiteró que continuará trabajando en la defensa de las víctimas en el país aunque no le guste al Gobierno o los legisladores de Morena.

Explicó que el problema no es que divulgue la información, sino que el Gobierno no reconozca que se requiere mejorar los organismos autónomos.

“El problema no es que alguien lo diga, el problema es que si no reconocen lo que está pasando en contra de las mujeres, si no reconocen que la CNDH tiene que mejorar su actuación, entonces todos los mexicanos no tendremos la oportunidad de tener organismos autónomos que tanto se necesitan”, dijo.