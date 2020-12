“No les he fallado y no les fallaré”, afirma López Obrador a dos años de Gobierno

López Obrador pidió seguir promoviendo el bien mediante el enaltecimiento a la Patria y "haciendo historia"

En su Informe de Gobierno con motivo de sus primeros dos años al frente del Ejecutivo Federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no le ha fallado ni fallará al pueblo de México.

Antes de iniciar, se rindió un pequeño homenaje a las víctimas del COVID-19 en México y acto seguido el mandatario procedió a saludar al Lábaro Patrio.

López Obrador aseguró que se ha avanzado en el objetivo de transformar a México, recogiendo los sentimientos de la gente alrededor del país.

Llegamos a al conclusión de que eran mayores las probabilidades de cambio que las de estancamiento o decadencia”, apuntó.

Dijo que desde que tomó posesión del cargo se lleva a cambio una “política diferente” y muestra de ello es que para su investidura se trasladó a la sede del Ejecutivo junto a su esposa en su automóvil personal y sin escolta.

Recordó que desde su llegada al poder se ajustó el marco legal con reformas constitucionales de gran importancia.

La corrupción y el robo de hidrocarburos se convirtieron en delitos graves, mientras que se han ahorrado 1 billón 300 mil millones de pesos en compras y contratos.

Destacó que se ha conseguido no endeudar al país, no aumentar impuestos, no subir precios de los combustibles y financiar programas sociales para el bienestar de la gente.

López Obrador apuntó que también se han tomado decisiones trascendentes como la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM), la construcción del Tren Maya, cancelar el política de apoyo a la frontera norte, disminuir impuestos, y el aumento al doble del salario mínimo.

Avanzamos en el rescate de Pemex y la CFE, empresas públicas a las que la corrupción pusieron al borde de la desaparición”, dijo.

Agregó que en 2023 se dejarán de importar gasolinas con la entrada en operación de la refinería de Dos Bocas y la modernización de las seis existentes en México.

La gasolina ahora es más barata que cuando empezamos a gobernar”, sentenció.

Sobre la pandemia de COVID-19, reconoció que ha causado estragos. Con las medidas de mitigación se pausó la economía que derivó en un incremento en el desempleo.

En vez de quedarnos cruzados de brazos decidimos enfrentar la crisis con entrega y estrategias no convencionales que nos han permitido ir saliendo poco a poco de la adversidad.”

Aseguró que a pesar de la pandemia se terminaron de construir 130 hospitales. Además se reconvirtieron 971 hospitales para la atención del SARS-CoV-2 y se han instalado camas generales y con ventilador, se ha capacitado al personal sanitario y se contrataron a 71 mil trabajadores de la salud.

Enfatizó que no se recurrió a nuevos préstamos y que los recursos se dispersan de manera directa, dándole prioridad a la gente de escasos recursos.

Las remesas llegarán a la cifra récord de 40 mil millones de dólares, en beneficio de 10 millones de familias que reciben en promedio 350 dólares mensuales.

El presidente reiteró que se está cumpliendo el pronóstico de que la crisis tendría un comportamiento en V, y que para marzo de 2021 se alcanzarán de nuevo los 20 millones 613 mil puestos de trabajos registrados por el IMSS antes de la contingencia sanitaria.

Aplaudió también que la moneda no se ha depreciado y los ingresos de la Hacienda pública han disminuido tan solo 3 por ciento con relación al año pasado.

En materia de seguridad, expuso que la prioridad ha sido atender las causas de la descomposición social con la premisa de que la paz es fruto de la justicia.

En mi Gobierno la autoridad no se asocia con la delincuencia, y aunque falta mucho para pacificar al país se revirtió la tendencia al alza de la mayoría de los delitos que se cometían.”

Detalló que el año pasado y en lo que va de 2020 han habido menos homicidios que en 2018. Los delitos del orden federal se han reducido y 8 de 11 delitos han disminuido.

Sin embargo, el homicidio doloso, feminicidio y extorsión, que han aumentado.

Todo ello ha derivado en que la percepción de inseguridad haya registrado en la última encuesta del Inegi la cifra más baja en cinco años.

Externó que en el combate a las organizaciones delictivas se respetan los derechos humanos. Destacó también que no se fabrican delitos ni se espía a opositores.

Las fuerzas federales no cometen masacres ni se remata a los heridos.”

López Obrador aprovechó para agradecer al general Luis Cresencio Sandoval González por su labor al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional y al almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina.

El mandatario expuso que de los 100 compromisos presentados en el Zócalo hace dos años se han cumplido 97, estando pendientes: descentralizar el Gobierno Federal, impulsar el desarrollo de fuentes de energía renovables y conocer la verdad sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

“En eso estamos”, dijo, aunque señaló que mientras cumple dichos compromisos ha realizado otros proyectos como la Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara y la continuación del Tren Interurbano México-Toluca.

López Obrador enfatizó que a dos años de Gobierno ya se sentaron las bases para la Transformación de México.

Pero reconoció que “no todo es perfecto” y aseguró que no aspira al pensamiento único ni al consenso, pues está consciente de que existe oposición a su Gobierno, lo que calificó de legítimo y normal al ser México una democracia.

El 71 por ciento de los mexicanos desean que sigamos gobernando, y con eso tenemos. Eso es lo fundamental, el apoyo de la mayoría del pueblo. No les he fallado y no les fallaré, sigamos promoviendo el bien, enalteciendo a nuestra patria y haciendo historia. ¡Viva México!, ¡Viva México!, ¡Viva México!”, finalizó.

Con información de López-Dóriga Digital