“No hay nada que temer”, afirma AMLO que no hay presagios de malas relaciones con Gobierno de Biden

El presidente López Obrador enfatizó en que se continuará con una política de "respeto mutuo" entre México y los Estados Unidos

El mandatario Andrés Manuel López Obrador afirmó que la plática con Joe Biden, presidente electo de los Estados Unidos, fue “fraterna y respetuosa“, por lo que no hay nada que temer en cuanto a malas relaciones con el nuevo gobierno estadounidense.

López Obrador recalcó que coincidieron en atender desde la raíz el tema migratorio, dando más oportunidades en sus respectivos países a la población.

No hay nada que temer, son muy buenas relaciones que se tienen con el actual gobierno de EE.UU., no hay nada que indique, ningún presagio, de malas relaciones con el gobierno que encabezará el presidente Biden. Somos claros en tener relaciones de amistad”, argumentó. “Me dijo que él iba a buscar un trato de iguales, le reconocí la expresión porque no implica subordinación (…) No hay ningún problema porque se va a respetar nuestra soberanía como nosotros vamos a respetar la soberanía del gobierno de EE.UU., y de las otras naciones del mundo”, expresó.

López Obrador destacó que Biden coincidió que se debe atender el tema migratorio, para que la población tenga oportunidades en sus respectivos países.

“Hablamos sobre los temas de migración, que se va a atender, él tiene claro que se debe de apoyar a los países de Centroamérica, a México, sobre todo a los estados del sur-sureste del país para que haya desarrollo”, afirmó.

“Dar opciones, oportunidades de empleo, bienestar, a que la gente no se vea obligada a abandonar sus pueblos, que no abandone a sus familias. Él sabe que la gente abandonar sus lugares de origen por necesidad, no por gusto”, adujo.

Fue muy amistoso, de interés para los dos países, sobre todo en el caso nuestro nos importa mucho la situación de nuestros paisanos migrantes y considero que va a ser muy buena la relación en ese sentido, no tenemos ningún problema, vamos a continuar trabajando como lo estamos haciendo con el gobierno actual de EE.UU.”, declaró.

Con información de López-Dóriga Digital