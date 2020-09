No hace falta Comisión de la Verdad para investigar a expresidentes: AMLO

En caso que la Corte declare inconstitucional la consulta popular, López Obrador apuntó que sería la FGR quien investigue las denuncias que se interpongan contra los expresidentes

El presidente Andrés Manuel López Obrador no ve necesaria la creación de una comisión de la verdad para investigar a los exmandatarios, y dejó en manos de la Suprema Corte decidir si se realiza dicha consulta popular.

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), propuso la realización de una Comisión de la Verdad para indagar delitos cometidos en sexenios pasados.

Va a resolverse pronto, yo no veo que haya algún obstáculo, ningún impedimento, se cumple con lo que establece la Constitución. De todas maneras, la Suprema Corte como parte fundamental del Poder judicial, es un poder autónomo, independiente, ellos van a resolver. Ya falta poco porque son 20 días y ya sabremos”, externó.

“No hace falta que intervenga el Ejecutivo, porque si interviene la oficina de inteligencia Financiera pues es el Ejecutivo. ya eso está bien planteado. Espero que la Corte apruebe la realización de la consulta, no es presionar a nadie, sino que es apego estricto a la legalidad”, refirió.

En caso que la Suprema Corte no declare constitucional la consulta popular, sería la Fiscalía General de la República (FGR) quien investigue las denuncias que se interpongan contra los expresidentes.

“Si no es así (si no se declara constitucional la consulta), es a través de las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía, sin embargo, lo mejor es la consulta, que no significaría que se crearan nuevas denuncias sino que las que lleva la Fiscalía se les diera curso y de conformidad con la ley se resolviera este asunto si son ellos responsables o no de las acusaciones que se les están haciendo”, destacó.

Con información de López-Dóriga Digital