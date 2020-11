No estamos presentando denuncias contra expresidentes, afirma López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que su gobierno no ha presentado denuncia alguna contra los exmandatarios.

Durante la conferencia matutina de este viernes, al ser cuestionado sobre si existe alguna denuncia contra el expresidente Enrique Peña Nieto por el caso Odebrecht, y por lo referido, según versiones periodísticas, por Emilio Lozoya, el presidente López Obrador dijo no tener información alguna.

Señaló, además, que desde el inicio de su Administración, siempre fue partidario, sobre los expresidentes, de realizar una consulta ciudadana para preguntar a la población sobre la pertinencia de enviar a juicio a exmandatarios.

“No tengo más información, solo lo que sale en los medios”, señaló.

Su ‘propuesta abierta’, agregó, desde que tomó posesión, es que “si había necesidad y lo demandaba la gente, se hiciera una consulta”.

“Yo sigo siendo partidario del punto final y de pensar más hacia adelante”, aseguró.

“Se aprobó el que se realice la consulta y hay que esperar a que esto se resuelve. Desde luego, cuidando que a los expresidentes se les respete los derechos humanos, pero que las autoridades decidan si tiene responsabilidad en la crisis de México, desde Salinas hasta el expresidente Peña. Por eso va a haber una consulta”, enfatizó.

También hay procesos legales que están en curso. Nosotros no vamos a detener nada, pero no estamos presentando denuncias en contra de los expresidentes. Estamos cumpliendo con nuestro compromiso de no perseguir a nadie”, externó.