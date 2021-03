“No es miedo, es para que no haya provocación”: AMLO sobre cerco a Palacio Nacional previo al #8M

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la colocación de vallas en las inmediaciones del Palacio Nacional no es “por miedo”, sino para prevenir provocaciones y evitar que se vandalice el inmueble.

“Si vandalizan el Palacio Nacional ¿qué imagen se da en el mundo? Que no se confunda, no es miedo, no es por eso que se están poniendo esas bardas; es para que no haya provocación”, explicó.