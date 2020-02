Niño pasea a pato con tenis en Metro de la Ciudad de México

Desde hace unos días, la imagen de un niño que pasea a una pata con tenis ha sorprendido a usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

Al menor y su mascota se les ha visto en la estación Bellas Artes, las Líneas 3 y 12, además de en calles del Centro Histórico.

La pata camina con calcetines, tenis o sin ellos, y su dueño le lleva un recipiente con agua para hidratarla durante los viajes.

De acuerdo con algunos usuarios del Metro, cuando se baja del vagón, el niño agradece que la gente haya visto a su pata.

Tras la viralización de las imágenes, se dio a conocer que la pata se llama ‘Bruna‘ y que el menor tiene dos meses con ella.

Sí! Me dijo que llevaba 2 meses con él y que eran inseparables. Mientras venían en el metro el niño le venía pegando las estampitas que el pato le seleccionaba de su planilla. Te derrites de amor. No quise tomar foto de eso porque no queria sacar la carita de él

— La Mala (@LaMalaC) February 20, 2020