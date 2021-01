Niega Omar García Harfuch nexos con Guerreros Unidos; “no tengo nada que ocultar”, afirma

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, rechazó tener nexos con el grupo delictivo Guerreros Unidos, señalado por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El titular de la SSC-CDMX fue acusado por un testigo protegido en el caso de recibir 200 mil dólares al mes por parte de Guerreros Unidos.

En respuesta, Omar García Harfuch negó las acusaciones y refrendó que su trayectoria en el combate a la delincuencia organizada “habla por sí misma”.

Sentenció además que “no tengo nada que ocultar”.

Niego categóricamente las declaraciones dolosas hechas contra mi persona por un delincuente, hoy “testigo protegido”, publicadas por @reforma . Mi trayectoria en el combate a la delincuencia organizada en distintos frentes habla por si misma. No tengo nada que ocultar.

Respecto al caso, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la filtración del Caso Ayotzinapa es real, al tiempo que recordó que la investigación continúa.

Eso que publicaron está en el expediente de la Fiscalía, no sé cómo lo obtuvieron pero es real, no es apócrifo. Ya se tienen detenidas a más personas, hay una detención de un capitán del Ejército y está abierta la investigación, no hay todavía ningún resultado definitivo”, expuso en conferencia matutina.