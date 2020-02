Niega AMLO intervenir en decisiones de Beatriz Gutiérrez; ella “tiene criterio”, asegura

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó intervenir en las decisiones políticas que toma su esposa Beatriz Gutiérrez, de quien dijo “es muy libre, es una mujer con criterio”.

Ello luego de las publicaciones que esta semana pusiera Gutiérrez Müller en Facebook e Instagram, donde, en un primer momento, expresó su apoyo al paro nacional de mujeres el 9 de marzo y, después cambió de opinión con otro mensaje donde modificó su postura.

“Ella es muy libre, es una mujer con criterio, no me pregunta cosas, ella actúa de acuerdo a sus convicciones. Lo que sí creo es de que se debe de tener cuidado porque están metidos los conservadores. Los que no nos quieren, de repente se volvieron feministas”, reiteró el presidente ante medios.