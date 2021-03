“New York Times no tiene ética”: AMLO tras primera plana sobre mujeres y Salgado Macedonio

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, arremetió contra el New York Times luego de que publicara en primera plana los señalamientos de abuso sexual contra Félix Salgado Macedonio, los cuales dividen a Morena.

Las acusaciones por abuso sexual y violación en contra de Félix Salgado Macedonio, en la primera plana del New York Times pic.twitter.com/KdvzJcaZee

López Obrador afirmó que muchos medios de comunicación internacionales “no tienen ética” en el manejo de la información de su movimiento.

Ayer el New York Times se lanza en contra de nosotros hablando de que estamos en contra de las mujeres, es el New York Times, pues no tiene ética, y así también el Wall Street Journal y El País ya ni hablar”, externó.