Nestora Salgado pide claridad en proceso de selección de candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero

La senadora Nestora Salgado aseguró que no hay claridad para informar quiénes participarán en la encuesta para definir al candidato a la gubernatura de Guerrero.

“Morena no ha sido claro en quién está en la encuesta y quién no, yo me registré de inicio como aspirante, pero a mí, por lo menos, no me han dado a conocer, yo lo que he visto en Facebook es que somos cinco pero en realidad no lo sé”, explicó.