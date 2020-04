Muertes en personal de salud por COVID-19 se pudieron evitar, afirma Narro

El exsecretario de Salud, José Narro, señaló que cada día nos acercamos más a lo que parece inevitable, la explosión de una enfermedad respiratoria grave que ocasiona dolor y luto en nuestra sociedad.

Afirmó que este es apenas el inicio del problema pero también el momento de anticipar el reconocimiento, la gratitud y la solidaridad para con las y los trabajadores de las instituciones de salud pública de nuestro país.

“Durante mi vida laboral he tenido el honor de servir en lo federal y en lo local, en lo académico y en lo asistencial, en la seguridad social y en los servicios organizados para los que no tienen ese derecho”, dijo Narro.

Narro señaló que ha sido un privilegio acompañar a quienes laboran lo mismo en un centro de salud rural que aquellos que lo hacen en hospital.

“Hay algo, sin embargo, que no puedo dejar de señalar, las autoridades no responden de la misma manera, para que el personal preste correctamente sus servicios se requiere que cuente con el abasto necesario, aún más, la primera obligación de quienes dirigen las acciones consiste en dotar los trabajadores del equipo de protección para ellos mismos y de la capacitación para el cumplimiento de los protocolos de evacuación que se requiere. Eso no se ha cumplido, durante las últimas semanas los trabajadores han expresado sus justos reclamos por no contar con lo necesario, desafortunadamente ya se registraron los primeros fallecimientos entre el personal de salud, esas muertes podrían haberse evitado”, afirmó el exsecretario de salud.