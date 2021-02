Migrantes que se encuentran en México también recibirán vacuna contra el COVID-19

📄 @SSalud_mx: Personas migrantes en territorio mexicano también recibirán vacuna contra #COVID19. https://t.co/n4dAsNlvi9

📄Ministry of Health: All migrants in Mexico eligible for #COVID19 vaccines. pic.twitter.com/onJaNTMvKF

— Relaciones Exteriores (@SRE_mx) February 24, 2021