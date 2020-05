SRE confirma que mil 933 mexicanos continúan varados en el extranjero por COVID-19

Hoy partieron 🛫 Jorge, Nelly, Danae, Rodrigo, Fernanda y Héctor desde Nepal hacia 🇲🇽 tras gestiones de @EmbaMexInd, @EmbaMexFra y la voluntad de estos connacionales de regresar con sus familias.@JulianVenturaV @ConsulClaudiaF1 @fsalasl @r_velascoa @arocha221

— Embassy of Mexico in India 🇲🇽 (@EmbaMexInd) May 2, 2020