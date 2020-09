México y EE.UU. llegaron a un acuerdo sobre tránsito en frontera, afirma AMLO

López Obrador volvió a recalcar que es buena la relación con la administración del presidente estadounidense Donald Trump

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, apuntó que se llegó a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos en relación a las restricciones al tránsito no esencial en la frontera común.

López Obrador volvió a recalcar que es buena la relación con la administración del presidente Donald Trump, además de informar que mañana el canciller Marcelo Ebrard informara sobre el acuerdo con EE.UU.

Hoy en la reunión de seguridad dio a conocer que se llegó a un acuerdo con el gobierno de EE.UU., incluso el fin de semana tanto el presidente Trump como el secretario de estado (Mike) Pompeo mencionaron que es muy buena la relación con México, los dos hablaron que es una relación inmejorable la que se tiene entre los dos países”, enfatizó.

“Agradecemos mucho el que ellos estén en esa tesitura, en esa postura, porque también queremos mantener buenas relaciones de respeto”, aclaró.

“Sobre el libre tránsito o el que puedan trasladarse de allá para acá o de aquí para allá, eso está resuelto, no hay problema”, puntualizó.

López Obrador subrayó este lunes que no hay temas de confrontación con el gobierno estadounidense.

“Es muy buena la relación con el gobierno de EE.UU., no hay temas de confrontación. Hay un asunto que estamos atendiendo sobre un caso de mujeres que todavía tenemos abierta la investigación, es el único tema que podría, todavía no está suficientemente investigado, llevar a una denuncia de parte de México hacia el gobierno de EE.UU., pero no hay elementos”, argumentó.

Con información de López-Dóriga Digital