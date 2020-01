México niega que tenga tratos indebidos con Irán

La Secretaría de Relaciones Exteriores envió una nota al editor de The Wall Street Journal en la que desmiente un artículo publicado el pasado 12 de enero en el que se menciona a México como uno de los países que tendrían relación con el general Soleimani, muerto en Irak.

En la carta, la SRE afirma que no hay fundamento para la afirmación de que los contactos de México e Irán van más allá del campo diplomático y asegura que el artículo, firmado por Mary Anastasia O’Grady, no proporciona ninguna evidencia de ello.

En ‘Terror latinoamericano de Soleimani‘ (América, 13 de enero), Mary Anastasia O’Grady afirma “que Irán se ha acercado a México desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo”. No hay fundamento para la afirmación de que los contactos entre México e Irán van más allá del campo diplomático, y el artículo no proporciona ninguna evidencia que no sea una fuente anónima.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México quiere enfatizar que este no es el caso. La administración actual ha buscado explícitamente mantener relaciones respetuosas con todos los estados, actuando sobre la base de la transparencia y el respeto mutuo.

México es una democracia madura que está profundamente comprometida con la resolución pacífica de conflictos y busca mantener canales diplomáticos abiertos en todo el mundo. También tenemos una larga tradición de promover el respeto del Derecho Internacional, así como el desarme nuclear y la no proliferación.

Como el Secretario Marcelo Ebrard mencionó recientemente, negamos categóricamente las afirmaciones hechas en la pieza.