“México debe tener su propia vacuna contra el COVID-19 próximo año”, afirma Ebrard

El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, afirmó que en el próximo año México debe tener su propia vacuna contra el COVID-19, durante la presentación del informe de labores del Consejo Técnico del Conocimiento y la Innovación (Coteci) de este año.

“México debe tener su vacuna en 2021 sí o sí, no hay ninguna razón por la cual no la podamos hacer. Tenemos que tener uno de los mejores laboratorios de seguimiento de microorganismos, no hay ninguna razón por la cual no lo podemos tener, es parte de uno de los proyectos”, enfatizó.