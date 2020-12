México cerrará 2020 entre los países con más periodistas asesinados

A total of 84 #journalists killed in 30 countries in 2020 according to PEC figures: most dangerous countries #India (13 killed), #Mexico (11), #Pakistan (8), #Afghanistan (6), #Iraq (5), #Philippines (4), #Honduras (4) #PressFreedom https://t.co/az2eaeLLpD pic.twitter.com/xue7tNgKcs

— Blaise Lempen (@Blaisepec) December 10, 2020