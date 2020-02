Mexicanos perciben aumento en feminicidios en México

Aunque más de la mitad de los encuestados considera que los feminicidios han aumentado en los últimos años, la mayoría manifestó su desacuerdo con las expresiones vandálicas

Una encuesta realizada por Consulta Mitofsky, en colaboración con TResearch, refleja que el 69.1 por ciento de los mexicanos considera que los feminicidios han aumentado en los últimos años.

Por otra parte, el 54.5 por ciento de los encuestados considera que la violencia contra la mujer ha aumentado en los últimos años, mientras que casi dos tercios manifestó su acuerdo con la clasificación y trato específico que recibe el delito de feminicidio (asesinatos que se cometen contra las mujeres por razones de género).

En cuanto a la reacción que han tenido las autoridades frente a los feminicidios en México, el 47.6 por ciento considera que su actuación es la misma de siempre, mientras que el 45.2 por ciento piensa que hay más atención a este problema.

Marchas no han arrojado resultados, consideran los encuestados

Desde 2019 colectivos feministas y estudiantes han realizado movilizaciones en México, principalmente en la capital, en contra de la violencia de género y el feminicidio, mismas que han generado polémica por los conatos de violencia durante las manifestaciones.

De acuerdo con la encuesta de Consulta Mitofsky, solo el 21.1 por ciento de los mexicanos considera que las protestas han arrojado algún resultado para contrarrestar la violencia hacia las mujeres, mientras que el 66.8 por ciento piensa lo contrario.

El 47 por ciento de los consultados rechaza las movilizaciones feministas, mientras que 26.7 por ciento las apoya y el 17.8 por ciento mantiene una postura neutral al respecto.

No obstante, en torno a la reacción que debería tener la autoridad con las manifestantes, el 44.4 por ciento considera que se deben contener las marchas para evitar que se hagan destrozos y el 40 por ciento cree que se debería permitir que se realicen como siempre.

Consulta refleja rechazo al vandalismo durante protestas

Los consultados manifestaron su apoyo a que las mujeres se manifiesten en eventos del presidente Andrés Manuel López Obrador para exigirle mayor compromiso contra los feminicidios (55.6 por ciento sí apoya), así como con el acto de parar clases en algunas escuelas hasta que se dé mayor protección a las mujeres (47.9 por ciento sí apoya).

En contraste, existe un rechazo generalizado hacia el vandalismo contra medios de comunicación que no reporten adecuadamente los feminicidios (67.8 por ciento no apoya); hacia las protestas que afecten el tránsito (71.6 no apoya) y hacia las pintas a monumentos y edificios (85.5 no apoya).

Con información de López-Dóriga Digital