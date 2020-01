Menos inseguridad, mejor economía y salud, deseos de visitantes en la Ciudad de México

Vecinos de diversas alcaldías de la Ciudad de México y visitantes de distintos estados expresaron sus deseos

Con ánimo renovado y la expectativa de que no solo inicia un año más, sino que también comienza otra década, vecinos de diversas alcaldías y visitantes de distintos estados expresaron sus deseos, entre los que están el fin de la inseguridad y la violencia, una mejor economía y empleo, así como salud personal y para sus familiares.

De paseo durante este miércoles, 1 de enero, en el Zócalo y Centro Histórico de la Ciudad de México, muchos entraban en la Catedral Metropolitana para conocer el antiguo edificio, mientras otros llegaban con devoción para pedir conservar el empleo o ayuda para conseguir un trabajo, así como salud personal y de las familias.

Muchos paseantes comenzaron a llegar al Zócalo capitalino alrededor de las 11:00 horas; los más jóvenes admiraban la pista de hielo que se colocó “en el mero centro” e investigaban cómo entrar a patinar.

Algunos expresaban como propósito de año nuevo su intención de concluir sus estudios de preparatoria y continuar con la universidad, otros prometían “ponerse a dieta para adelgazar”.

Claudia tiene el propósito de mejorar su economía y su salud, así como estar cerca de sus seres queridos. Aurea y su esposo Raúl, adultos mayores, “con muchos años”, llegaron a la Catedral para pedir por su salud.

“Estamos aquí en primer lugar para dar gracia a Dios y que los buenos propósitos que tenemos se cumplan. Que tengamos un buen año, no nada más para nosotros sino para los enfermos, los pobres, para toda la familia, eso es lo que queremos”.

La señora Lorena, quien llegó acompañada por su nieto de 23 años, dijo esperar que para 2020 “haya más fuentes de trabajo de nuestros gobiernos”, y aunque por fortuna no ha sufrido ataques por la delincuencia desea que la violencia y la inseguridad bajen.

En cambio la señora Irma, originaria de Acapulco, Guerrero, también dijo esperar que en este 2020 se terminen la violencia y la inseguridad que hay en dicho puerto del Pacífico mexicano.

“Es horrible, casi todos los días uno se entera de tragedias, de gente que va caminando por la calle y es alcanzada por una bala, o te ves en medio de un tiroteo, en fin, es horrible”, comentó.

Agregó que mucha gente ha dejado Acapulco porque ha sido víctima de secuestro, extorsión o ha perdido algún ser querido en una balacera; “pero yo no he querido dejar mi casa, mi gente, allá he vivido siempre, y gracias a Dios no me ha pasado nada”.

Miles de capitalinos, gente de otros estado del país y extranjeros disfrutaron de un mediodía iluminado por los rayos del sol, y de los grandes y antiguos edificios que, sin embargo, ya tienen elementos de modernidad y las ventajas de la tecnología de la segunda década del siglo XXI.

Con información de Notimex