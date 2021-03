Las vacunas, el gran pendiente

Y sí, esta relación tiene varias capas que me parece que en Palacio Nacional no acaban de entender, sobre todo después de la relación López Obrador-Trump

La única oposición a Morena, es Morena.

Hoy por la mañana Marcelo Ebrard anunciará que el presidente Joe Biden mandará a México dos y medio millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca, que en Estados Unidos no se aplica.

Ayer, Ebrard adelantó que estaba en esa negociación y que hoy tendría buenas noticias, a lo que la vocera de la Casa Blanca respondió que, efectivamente, Biden nos donará esas vacunas en una negociación paralela que incluye una mayor aplicación del gobierno de López Obrador al tema migratorio. Es una conversación que tiene varias capas, dijo.

Y sí, esta relación tiene varias capas que me parece que en Palacio Nacional no acaban de entender, sobre todo después de la relación López Obrador-Trump.

Biden no es Trump ni la relación es la misma, aunque López Obrador sí. Ahí está su mensaje a Vladimir Putin, al que acusó de asesino, lo que aquí tienen que traducir.

Pero vuelvo al tema de las vacunas. Al día de ayer, 646 mil 802 mexicanos de 126 millones, había recibido la dosis completa. De ese número, 592 mil 522 son profesionales de la salud, cuando todos debían estar inmunizados en febrero.

Y otro dato: de los 15.1 millones de mexicanos mayores de sesenta años, solo 36 mil 851 tiene completo el esquema de vacunación y solo tres millones 447 mil 555 han recibido la primera dosis.

Yo creo que al presidente López Obrador no le están diciendo a verdad en cuanto a metas y avances, proyectos y realidad, y por eso su optimismo.

Pero la necia realidad no responde a esa ilusión.

1. REACCIÓN,- Jenaro Villamil, presidente del Sistema de Radiodifusión del gobierno, reaccionó a la columna de ayer sobre el uso de los medios del Estado para rematar a los ajusticiados en la mañanera y me mandó decir me confundía de época, para distraer del uso de esos medios públicos como instrumentos del linchamiento oficial. Esos medios del Estado que preside, deben difundir las políticas públicas pero de ninguna manera denostar a los particulares, como ha hecho siempre Villamil, porque no tienen foro para defenderse;

2. GEOLOCALIZACIÓN.- A partir de este martes, todas las operaciones bancarias a través de dispositivos móviles serán geolocalizadas por los bancos para reducir los fraudes cibernéticos. Tanto Rodrigo Brand, presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos de México, como el consultor Mario Di Constanzo, me hablaron del disparo en los fraudes cibernéticos. Di Constanzo informó que el año pasado sumaron 20 mil millones de pesos; y

3. TOPE.- En el aniversario de la expropiación petrolera ayer en Tabasco, cerca de los pozos que bloqueaba a principios de los 90, López Obrador anunció que la producción petrolera se ajustará a la demanda nacional y que en su gobierno solo se producirán dos millones de barriles al día, cuando hoy apenas llegan a 1.7 millones.

